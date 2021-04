Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor – Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa. ”Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. știre in curs de actualizare

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca, in contextul in care agentia de rating Standard&Poor's a pastrat ratingul de tara, dar a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativa la stabila, "eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila", sunt companiile private, antreprenorii.

- Agentia internationala de evaluare financiara S&P Global a confirmat saptamana trecuta ratingul pe termen lung "A-" cu perspectiva stabila pentru Banca Internationala de Investitii (BII), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare. Printre principalii factori care au contribuit…

- Acest rating ”are la baza institutii (americane) solide, o economie diversificata si rezilienta, o mare flexibilitate a politicii monetare si statutul sau de emitent al primei monede de rezerva din lume”, a preciat intr-un comunicat, marti, agentia, care releva ca ”datoria publica si deficitele publice…

- Ratingul suveran al Noii Zeelande a fost imbunatatit de agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings, devenind prima tara dezvoltata cu un rating de tip investment-grade al carei calificativ a fost imbunatatit de la debutul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg. S&P…

- Moody's arata ”foarte marea capacitate a Germaniei de a aplica politici bugetare eficiente si de a-si desfasura largile rezerve bugetare in vederea limitarii impactului covid-19”, dar si ”vasta sifoarte competitiva economie germana care conduce la un venit pe cap de locuitor foarte mare”. Agentia saluta…

