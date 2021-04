Fitch a confirmat ratingul Electrica SA la "BBB", cu perspectivă negativă Fitch Ratings a confirmat joi ratingul pe termen lung atribuit companiei romanesti Electrica SA la "BBB", cu perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Perspectiva negativa o reflecta pe cea a ratingului suveran al Romaniei ("BBB minus / perspectiva negativa), cel mai mare actionar al Electrica, deoarece ratingul companiei este limitat la nivelul ratingului suveran plus o treapta. Profilul individual de creditare (SCP) al Electrica este la "bbb", sprijinit de profilul sau financiar solid, dominat de distributie energiei electrice, pe zona reglementata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

