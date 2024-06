Fisură în parteneriatul strategic. Nuclearelectrica, la un pas să iasă din proiectul SMR-urilor americane Șeful Nuclearelectrica, Cosmin Ghița, a inceput sa transmita semnale referitoare la marele proiect cu americanii de la NuScale, pregatindu-și, tactic, retragerea. Pentru prima oara, acesta a pus problema fezabilitații reactoarelor modulare, avand in vedere costurile uriașe ale acestora, pe care oficialii au refuzat sa le publice. Experții in energia nucleara ne spun ca nu o […] The post Fisura in parteneriatul strategic. Nuclearelectrica, la un pas sa iasa din proiectul SMR-urilor americane first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

