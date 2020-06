Fisticul te scapă de stres Ai fost stresat in ultima perioada? Fisticul este solutia potrivita pentru a scapa de starile de stres fara ca organismul sa fie afectat, spun oamenii de stiinta americani in studiul publicat in Jurnalul Medical ,,Hipertensiunea”. Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, SUA, afirma ca doar o mina de fistic ajuta la scaderea tensiunii arteriale si a frecventei cardiace in situati Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

