Fisker și Foxconn vor construi o mașină electrică accesibilă, ca vechile Mini sau VW Beetle Mașina electrica dezvoltata de Fisker impreuna cu Foxconn Technology Group, care asambleaza iPhone pentru Apple, va fi una accesibila, cu cinci locuri, care va avea aceaași ținta larga ca public, pe care o au Mini și Volkswagen Beetle. Fisker și compania taiwaneza Foxconn au anunțat miercuri un parteneriat pentru ca Foxconn sa construiasca o mașina destinata piețelor din America de Nord, Europa, China și India, și vanduta sub marca Fisker. Producția va incepe in al patrulea trimestru al anului 2023. Fisker a spus ca a trecut la faza de modelare 3D a proiectarii mașinii. „Miliardarii aveau, aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

