Fise medicale eliberate in mod ilegal: Politistii verifica obtinerea lor pentru permis auto, ajutoare sociale sau pensionare pe caz de boala

- Polițiștii de investigare a criminalitatii economice au demarat o acțiune de verificare, la nivel național, a modalitații in care sunt eliberate fișele... The post Actiune-fulger a politiei: fise medicale eliberate ilegal in mai multe clinici! appeared first on Renasterea banateana .

