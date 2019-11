Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 16 octombrie, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Primariei Curtea de Argeș, contribuabilii din oraș și localitatile invecinate vor beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la facilitatile fiscale introduse prin O.G. 6/31.07.2019, calendarul obligatiilor…

- Miercuri, 09 octombrie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la facilitatile fiscale introduse prin O.G. 6/31.07.2019,…

- Contribuabilii argeseni vor primi clarificari referitoare la serviciile oferite de ANAF si facilitatile fiscale. Miercuri, 09 octombrie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia de o sesiune…

- Intalnire la Campulung. Contribuabilii au primit clarificari referitoare la Spatiul Privat Virtual. Reprezentantii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges si Serviciului Fiscal Municipal Campulung au organizat la in sala de sedinte a Primariei Campulung o intalnire cu contribuabilii, continuand…

- Peste 19.700 de argeseni, inrolati pana in prezent in Spatiul Privat Virtual. Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne si accesibile. In acest context,…

- Miercuri, 11 septembrie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la calendarul obligatiilor fiscale aferente lunii septembrie…

- Miercuri, 11 septembrie 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges, Bd. Republicii, nr. 118, contribuabilii vor beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la calendarul obligatiilor fiscale aferente lunii septembrie…

- Miercuri, intalniri cu contribuabilii la Finanțe Argeș. Contribuabilii vor primi clarificari referitoare la serviciile oferite de A.N.A.F. si calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2019. Miercuri, 21 august 2019, incepand cu ora 12,00, in sala de sedinte a Administratiei Judetene a Finantelor…