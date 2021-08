Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav azi-noapte, in Bascov. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca in jurul orei 02:00, un tanar de 19 ani, din Bascov, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localitații de domiciliu, din direcția Pitești spre Curtea de Argeș,…

- O noua veste șoc in lumea mondena, asta dupa ce Antena 3 a anunțat ca Oana Mizil, soția lui Marian Vanghelie, a fost agresata fizic de catre fostul primar. Aceasta a ajuns la spital din cauza loviturilor primite de la acesta, iar pe numele lui Marian Vanghelie a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

- Statul roman scoate la vanzare prin licitatie participatia sa la combinatul Krivoi Rog din Ucraina, intrucat plateste pe an un milion de euro pentru paza si conservare, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), remis, vineri, AGERPRES. …

- Traficul rutier intre Pitesti si Ramnicu Valcea a fost redirecționat, in aceasta dimineata, prin Curtea de Arges, pe DN 7C si DN 73C, din cauza faptului ca DN 7 a fost blocat de un tir, transmite IPJ Argeș. Un autocamion a ramas imobilizat pe carosabil in zona localitații Draganu. „In judetul Arges,…

- Dosarul va merge la Curtea de Apel Constanta, unde se va lua o decizie definitiva Mariana Mircea, fost primar al orasului Cernavoda, acuzata de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, a fost achitata de Tribunalul Constanta.…

- Astfel, ambasada organizeaza o licitație online a unor bunuri aflate in proprietatea Guvernului Statelor Unite (autovehicule, piese de mobilier, electrocasnice, echipamente IT, kituri de bun venit și alte consumabile), incepand de joi, 27 mai, la ora 8:30 AM, pana duminica, 30 mai 2021, la ora 17. Puteți…

