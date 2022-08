Stiri pe aceeasi tema

- Multe microintreprinderi nu vor mai respecta condițiile pentru a-și putea pastra acest statut, fapt care va atrage modificari cu privire la regimul de impozitare. Noile modificari legislative s-au produs ca urmare a publicari in Monitorul Oficial a Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea…

- Economie Listele debitorilor care inregistreaza obligații fiscale restante, actualizate de ANAF august 4, 2022 11:20 In conformitate cu cadrul legal aplicabil, ANAF a actualizat pe portalul propriu listele persoanelor juridice care inregistrau obligații fiscale restante la 30.06.2022 și neachitate…

- In conformitate cu cadrul legal aplicabil, ANAF a actualizat pe portalul propriu listele persoanelor juridice care inregistrau obligații fiscale restante la 30.06.2022 și neachitate pana la data de 31.07.2022. Astfel, situația centralizata se prezinta dupa cum urmeaza: – lista contribuabililor mari…

- Un numar de 33.442 contribuabili aveau datorii de peste 81,8 miliarde lei la bugetul de stat, la jumatatea anului, conform datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), preluate de Agerpres. Este vorba despre obligații fiscale restante la jumatatea anului și neachitate pana la 31 iulie…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in trimestrul 2 al anului in curs, conform legislatiei in vigoare. Pe „lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T2 2022. Citește…

- ANAF a publicat lista firmelor care datoreaza obligații fiscale in T2 din 2022, conform legislatiei in vigoare. „Lista rusinii” este reglementata de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum…

- Guvernul a adoptat vineri ordonanța prin care cresc mai multe taxe in Romania. Ministerul Finanțelor a venit cu lista de masuri adoptata. Bineințeles, daca au bagat vreo „șoparla” in document, vom afla dupa ce se va publica in Monitorul oficial.

- ANAF trimite mai multor contribuabili avize de verificare a situației fiscale personale. Sunt vizati contribuabili din mai multe zone geografice ale țarii, dar și din diverse domenii de activitate. Daca primești acest aviz de verificare, nu inseamna automat ca Fiscul te suspecteaza de vreun prejudiciu…