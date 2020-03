Fiscul suspendă popririle pentru populaţie, iar IMM-urile pot amâna plata utilităţilor şi a chiriilor Printre masurile aprobate de Guvern in contextul raspandirii virusului COVID-19, se numara și suspendarea popririlor pentru populație, dar și masuri pentru sprijinirea companiilor afectate de raspandirea noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul a decis sa se suspende sau sa nu inceapa masurile de executare silita prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotarari judecatorești pronuntate in materie penala. Masurile de suspendare a executarii silite prin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementeaza, printre…

- Pe durata starii de urgența, intreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgența emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitați – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice și de internet,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat masurile fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea COVID-19, aprobate in sedinta de guvern de miercuri. Totodata, si Ministerul Fondurilor Europene a publicat masurile concrete de sprijin pentru sanatate…

- Guvernul a stabilit conditiile pentru intrarea in somaj tehnic si a reglementat depunerea online a documentelor pentru obtinerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgenta Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea…

- Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nivelul…

- Decretul privind instaurarea starii de urgenta prevede mai multe masuri in domeniul economic.Astfel, Guvernul poate adopta masuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19. In plus, pentru combaterea raspandirii infecțiilor cu COVID-19, autoritațile publice centrale pot…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Decretul prin care se instituie stare de urgenta prevede un set de masuri menite sa ajute economia Romaniei sa treaca peste criza cauzata de epidemia de coronavirus. Printre acestea, decretul prevede posibilitatea de a plafona preturile la medicamente, echipamente medicale, alimente si servicii de…