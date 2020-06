Toata lumea se duce la mall, inclusiv Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara! Struictura care aduna banii pentru bugetul local se va „transfera” intr-un nou sediu, la Iulius Town. Coada clasica, de primavara, facuta de pensionari pentru a-si plati impozitele pentru apartament sau Dacia veche din parcare se muta la Iulius Town. Seful Directiei Fiscale a ... The post Fiscul Primariei Timisoara se muta la mall appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .