- El datora arierate fiscale cu privire la zboruri de care a beneficiat pana in 2018, din partea unei societati private, pe care nu le-a declarat, scrie cotidianul, care citeaza ”surse bine informate”. Aceste zboruri au fost platite de catre o fundatie cu sediul in Liechtenstein a unuia dintre verii sai…

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, care a fost subiect de scandal si care traieste acum in exil, a achitat o datorie fiscala in Spania de peste patru milioane de euro, informeaza hotnews .Restantele fiscale erau datorate pentru valoarea zborurilor de care regele beneficiase pana in 2018 din partea…

- Spania a marcat marti 40 de ani de la tentativa de lovitura de stat de la 23 februarie 1981 in absenta fostului rege Juan Carlos, care a jucat un rol-cheie in zadarnicirea acestui puci, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”In urma cu 40 de ani, Spania a trait un atac impotriva sistemului sau…

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a facut apel joi, in discursul de Craciun, la respectarea "principiilor morale si etice", o aluzie la scandalurile care il vizeaza pe tata sau Juan Carlos, scrie AFP.

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, a facut apel joi, in discursul de Craciun, la respectarea "principiilor morale si etice", o aluzie la scandalurile care il vizeaza pe tata sau Juan Carlos, scrie AFP, potrivit news.ro. "Deja in 2014, la intronizarea mea, in fata Parlamentului, m-am referit…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a achitat o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a-si regulariza situatia, a anuntat avocatul sau intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul monarh, care a abdicat in 2014, a plecat in exil la inceputul lunii august in Emiratele…

- Aceasta declaratie, depusa de catre avocatul sau, are legatura cu o ancheta impotriva coruptiei, aflata in curs, cu privire la folosirea de catre fostul monarh a unor carduri de credit, potrivit unor surse citate de ziar. Juan Carlos, care s-a exilat in Emiratele Arabe Unite (EAU), este vizat in prezent…