Stiri pe aceeasi tema

- ■ Fiscul recomanda ca documentul sa fie depus prin mijloace electronice de transmitere la distanta ■ Se apropie termenul limita pentru depunerea Declaratiei unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Declaratia unica trebuie depusa pina…

- Firmele care nu folosesc casele de marcat electronice pe care le au inregistrate la Finanțe trebuie sa depuna formularul F4109 „Declaratie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca, la nivelul județului, sunt 487 aparate…

- Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in particular de persoanele fizice a fost publicat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Documentul de 14 pagini explica pas cu pas ce trebuie sa faca profesorii in cazul in care iau bani de la copii…

- Mesajele virusate pe telefon au inceput sa apara din ce in ce mai des. Fie ca vin sub forma mesajelor de tip SMS, fie ca apar in mesageria din Social Media, odata accesate, iți pot virusa telefonul și iți pot fi furate datele personale. Furtul datelor personale, mai ales cele bancare, pot fi foarte…

- O crestere semnificativa a veniturilor fiscale, obligatorie pentru consolidarea bugetara, ar ajuta sprijinirea unor sectoare de importanta strategica – industria de aparare, industria energetica, agricultura/industria agroalimentara, sanatatea si educatia, potrivit raportului de analiza a convergentei…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a discutat, miercuri, cu Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, despre solutionarea situatiei companiilor CFR Marfa si Tarom. Social-democratul a adaugat ca vor fi transmise variantele avute in vedere pentru CFR Marfa. El a adaugat ca deja…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…

- Toate documentele care nu sunt inca digitalizate/disponibile in format electronic se pot transmite de contribuabili prin intermediul Formularului de contact accesibil in serviciul Spatiul Privat Virtual, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…