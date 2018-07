Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a se califica in optimi, Argentina trebuie sa castige partida cu Nigeria. Liderul grupei, Croatia, este deja calificata in optimi. Argentina - Nigeria este in exclusivitate la TVR 1 si TVR HD de la ora 21:00.

- Șarpele cu lungimea de aproape doi metri, care a fost gasit de catre polițiștii de frontiera de la PTF Ungheni atarnat intr-un copac, este o specie de reptila care nu se intalnește in Republica Moldova și este periculoasa pentru om.

- Activitatea va creste in perioada mai-iulie pe toate ramurile economiei, in paralel cu majorarea moderata a numarului de salariati in constructii si servicii si a preturilor in industria prelucratoare, constructii, comert si servicii, arata estimarile managerilor din sondajul conjunctural realizate…

- Delegația Republicii Moldova din cadrul Comisiei Unificate de Control a cerut eliminarea posturilor mobile amplasate în Bender. Cererea a fost facut în cadrul ședinței care a avut loc la 17 mai la Bender. Delegația Republicii Moldova a adus în atenția parților,…

- Jucatorii de la Pandurii fac figuratie in teren si nu lupta pentru salvarea echipei de la retrogradare. Antrenorul Adrian Bogoi s-a plans de multe ori de lipsa de atitudine a unor jucatori, chiar daca le intelege supararea, pentru c...

- Cel de al 11-lea Congres international de istorie a presei, avand ca tema "Presa Marii Uniri", va avea loc in perioada 20-21 aprilie, la Arad, evenimentul fiind organizat de Asociatia Romana de Istorie a Presei (ARIP), impreuna cu Universitatea de Vest "Vasile Goldis" (UVVG) Arad. Printre partenerii…

- Dupa un proces inceput in urma cu trei ani, Primaria Timișoara ar trebui sa plateasca unei firme peste 1,2 milioane de euro, pentru cheltuieli suplimentare facute intr-un contract care are ca beneficiar societatea Colterm. Municipalitatea va trebui sa recupereze apoi banii de la societatea de termoficare.…

- CTP, dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice, a inceput lucrarile de constructie in CTPark Cluj II, situat in apropiere de Cluj-Napoca, in localitatea Floresti, proiect de 30.000 mp care va fi finalizat in decembrie 2018. Proprietatea va avea o suprafata totala inchiriabila…