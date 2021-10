Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de reglementare financiara din țara Estonia vor sa revoce toate licențele de schimb criptografic intr-un efort de a incepe din nou intregul regim de reglementare. Matis Maeker, șeful Unitații de Informații Financiare din Estonia (FIU), a cerut statului sa „transforme regulamentul…

- Autoritatile fiscale franceze ar putea incepe in curand sa utilizeze fotografii aeriene in procedurile de cautare a piscinelor si extinderilor pe care proprietarii caselor le-au ascuns de fisc. In doar cateva saptamani au fost descoperite 3.000 de piscine nedeclarate, folosind aceasta metoda, informeaza…

- Autoritațile au anunțat locurile și situațiile in care este obligatorie masca de protecție. Așadar, masca de protecție se poarta obligatoriu la nivelul localitaților in care incidența este mai mica sau egala cu 6/1000 locuitori, in spațiile publice inchise, mijloacele de transport in comun, la locul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 407 Post-ul Locurile de munca vacante in spațiul european. Aproape 300 de oferte pentru Germania apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramureș a anunțat lista locurilor de munca vacante, acestea fiind in numar de 460 ( locuri de munca vacante august 2021) Se cauta persoane cu studii superioare dar și cu studii medii. Locurile de munca predomina in BAIA MARE dar și in TAUTII-MAGHERAUS,…

- Un numar de 20.323 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, miercuri, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru lucrator…

- Potrivit bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la data de 26.07.2021 erau in evidenta 8583 locuri de munca vacante, care pot fi accesate atat de femei, cat și de barbați. Cele mai multe dintre acestea fiind disponibile in municipiul Chișinau – 3728 și municipiul Balți –…

