Administrația fiscala franceza va inspecta terenurile nedeclarate impozabile, folosind imagini aeriene din satelit. Un proiect controversat care a fost dezvoltat cu Google. In colaborare cu firma de consultanța Capgemini, Google a pus la punct un software capabil sa detecteze automat bunuri impozabile (extinderea unei cladiri, a unei piscine etc) datorita inteligenței artificiale, prin intermediul fotografiilor aeriene.