Romanii amatori de tranzacțiile cu criptomonede primesc vești proaste de la ANAF, chiar la inceput de an. Fiscul anunța impozitarea caștigurilor cu monede virtuale. Recent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul institutiei o "Brosura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala". Acest document aduce informatii […]