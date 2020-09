Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit 'multe milioane de dolari in taxe', dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic 'sub-indatorat', avand mai multe active decat datorii, transmite Reuters. Presedintele republican…

- Președintele Donald Trump a platit doar 750 de dolari in impozite pe venit in ​​2016, cat și in 2017, dupa ce ani buni a raportat pierderi mari pentru companiile sale pentru a compensa venituri de sute de milioane de dolari, a raportat New York Times, citat de Reuters, scrie Mediafax.Intr-un…

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Incasarile Fiscului doljean in iulie 2020 sunt mai mici cu peste 43,5 de milioane de lei fața de aceeași luna a anului trecut. Potrivit datelor furnizate de Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) Dolj , la solicitarea GdS, incasarile totale la bugetul consolidat al statului au fost in iulie…

- Grupul francez Carrefour a anuntat marti ca mareste obiectivul referitor la reducerea costurilor, in cadrul planului sau strategic de reorganizare, in timp ce in primul semestru al acestui an a economisit 480 de milioane de euro, transmite Reuters, conform news.ro.Profitul operational al grupului…

- In cadrul unei conferințe de presa, reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Ialomița au dat publicitații informații cu privire la plata șomajului tehnic, de la inceputul pandemiei de COVID-19 in țara noastra și pana la finele lunii iunie 2020. Estimarile arata ca, in perioada…

- Marea Britanie a anuntat duminica un set de investitii de 705 milioane de lire sterline pentru a instala sisteme de control post-Brexit la frontierele sale, inainte de incheierea anului in curs, relateaza AFP, Reuters si dpa. Ministrul pentru Brexit Michael Gove a precizat intr-un articol…