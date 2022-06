Fiscul anunţă controale ample de la 1 iulie la persoanele fizice care nu îşi pot justifica averile Fiscul anunta controale ample de la 1 iulie la persoanele fizice care nu isi pot justifica averile. Vor fi vizati mai ales cei care sfideaza omul de rand cu opulenta si luxul pe care le afiseaza, dupa cum s-a exprimat chiar seful ANAF. Lucian Heius sustine ca institutia pe care o conduce a descoperit diferente de 20 de miliarde de euro intre veniturile estimate si cele declarate in cazul a peste 560.000 de persoane. ANAF va declansa actiuni de control privind veniturile persoanelor fizice care stau la baza averilor acumulate, urmand a fi controlati acei contribuabili pentru care se constata diferente… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

