Stiri pe aceeasi tema

- REUSITA… Performanta remarcabila pentru sahul vasluian. Medicul stomatolog Marius Zarnescu s-a calificat in finala Campionatului Mondial de sah prin corespondenta – veterani. Vasluianul s-a clasat pe primul loc in grupa semifinala 3, din care au facut parte 15 sahisti din Ucraina, Rusia, Germania, Cehia…

- 90 de romani au tras o sperietura sora cu moartea dupa ce avionul care urma sa-i transporte de la Roma la Suceava a fost lovit de un fulger. Mai multi pasageri au facut atacuri de panica si a fost nevoie de interventia cadrelor medicale. Avion plin cu romani lovit de fulger. 90 de pasageri ai Articolul…

- Mai multi romani s-au batut luni seara pe strazile din Luton, oras aflat la 50 kilometri nord de Londra. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar presa relateaza ca politia a arestat trei persoane. Aproximativ 12 persoane au fost implicate in aceasta bataie generala, cu bate de baseball. „Altercatia…

- IN VIZOR… Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va lua la puricat banii obținuți de profesori din meditații. Deocamdata, proiectul pilot a fost demarat la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Prahova, prin care incearca sa stimuleze „conformarea voluntara a celor care obțin venituri…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la vanzare mai multe autoturisme prin intermediul serviciilor teritoriale. Serviciul teritorial valorificare bunuri nr.1 din cadrul ANAF, Compartimentul județean de valorificare bunuri Suceava, cu sediul in Suceava, scoate la vanzare incepand cu…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a programat efectuarea unor lucrari la rețeaua de comunicații, in perioada 21 – 22 noiembrie 2020. Decizia apare in contextul actual al pandemiei, cand s-a impus accelerarea digitizarii instituției, in scopul reducerii la minimum a interacțiunii cu populația.…

- In Anglia este in desfasurare procesul celor patru romani care in decembrie 2019 au dat mai multe spargeri la casele unor oameni foarte cunoscuti in lumea sportului. Procurorii englezi au instrumentat un dosar in care prejudiciul creat de romani se ridica la peste 30 de milioane de euro, dintre care…

- INTEGRALIST… Cu vasluianul Alex Pascanu printre titulari, Romania U21 s-a calificat la Campionatul European de fotbal de anul viitor. In ultimul meci din grupe, „tricolorii” au terminat la egalitate, scor 1-1, cu Danemarca, si s-au calificat pentru a doua oara la rand la EURO. Alex Pascanu, jucatorul…