Stiri pe aceeasi tema

- Romania se chinuie de aproape 20 de ani sa introduca casele de marcat cu jurnal electronic. Cel mai recent termen de aplicare a acestei masuri, 1 iunie 2018, a fost amanat cu trei luni. Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta 44 din 31 mai 2018 ce prevede suspendarea sancțiunilor pana la 1 septembrie…

- "Am modificat la Consiliul Concurentei legea lor si am introdus un departament care sa aiba obligatia sa faca o astfel de analiza pe fiecare stat membru, pentru fiecare sector de activitate, pentru a vedea modul in care agentii economici romani sunt tratati in tarile respective. Si stiti foarte bine…

- Ministerul Finantelor Publice va acorda un termen suplimentar, de trei luni, pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, respectiv pana la 1 septembrie pentru contribuabilii mari si mijlocii si pana la 1 noiembrie pentru cei mici, informeaza MFP printr-un comunicat…

- Dotarea magazinelor cu case de marcat electronice a fost amanata cu inca trei luni. Ministerul Finanțelor a luat aceasta decizie pentru a acorda un termen suplimentar agenților economici, pentru a nu fi amendați. Astfel, contribuabilii mari și mijlocii au la dispoziție pana la 1 septembrie pentru a…

- Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de act normativ pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,…

- Patronii de firme mici și mijlocii membri ai celei mai mari organizații patronale de acest fel din Romania cer Guvernului sa taie prestațiile sociale acordate unor romani apți de munca și sa elimine pragurile anuale care limiteaza numarul lucratorilor straini pe care firmele ii pot aduce la munca in…

- Utilizarea caselor de marcat echipate cu jurnal electronic, in detrimentul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport hartie, va fi obligatorie pentru firmele mari si mijlocii de la 1 iunie 2018, in timp ce firmele mici vor avea un ragaz suplimentar de doua luni, potrivit unei ordonante de urgenta din…

- Conform unui act normativ recent al Guvernului, valoarea accizei pentru motorina utilizata de catre transportatorii de bunuri si persoane se reduce. Conditiile, procedura și termenele de restituire a diferentei de acciza se vor stabili ulterior prin hotarare a Guvernului.