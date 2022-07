Fișa de înscriere la liceu în anul 2022. Cum se completează corect In perioada 4 - 11 iulie 2022 se va putea face completarea opțiunii in fișele de inscriere la liceu. Completarea se va face de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parinții/tutorii acestora. Tot in perioada precizata se pot completa si fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care iși doresc sa participe la admitere in alt judet. Repartizarea computerizata a elevilor va avea loc in data de 14 iulie 2022. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

