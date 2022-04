Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Ucraina devin o ținta a razboiului purtat de ruși, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații. Sistemul de sanatate al Ucrainei este „pe muchie”, potrivit OMS, citata de BBC.

- Era inevitabil sa nu discut și eu despre vremurile astea. N-am nervi sa discut totuși despre experții in geopolitica și strategie militara care nu au citit nici macar propria Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – Au fost romanii prea proști sau propaganda prea buna? apare prima data in Gazeta…

- N-am mai trecut de mult prin locul pe care mulți cu incrancenare il numesc acasa n-am avut timp sa rascolesc prin trecut dar azi e altceva azi mi-am facut Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – Lada mea din pod apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Oamenii se plang cand trupul le obosește, dar oare cum ar reacționa daca le-ar obosi sufletul? Poate mulți nici nu și-ar da seama pentru ca din ce in ce Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – Am obosit! Cred c-am sa renunț… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Oamenii de stiinta germani intentioneaza sa cloneze si apoi sa creasca, anul acesta, porci modificati genetic pentru a servi ca donatori de inima pentru oameni, pe baza unei versiuni mai simple a unui animal dezvoltat in Statele Unite folosit luna trecuta pentru primul transplant din lume de la porc…

- Mi se spune de multe ori ca vorbesc prea urat, prea vulgar pentru o fata. Ca limbajul meu nu este potrivit pentru o domnișoara, ori ca „facultațile” și carțile Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – Vorbesc prea urat pentru o fata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Toți suntem conștienți, mai mult sau mai puțin, ca nu suntem perfecți și fiecare dintre noi iși știe punctele sensibile care dor aproape la orice atingere. Știu eu totuși Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – Autoironia – cel mai puternic medicament apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Am obosit sa va tot aud cum va plangeți de maștile pe care trebuie sa le purtam zi de zi, aproape oriunde mergem. Va plangeți ca va ranesc, ca va Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – De ce va tot plangeți de maști? apare prima data in Gazeta Dambovitei .