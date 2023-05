Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP. First Republic, o banca infiintata…

- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP. First Republic, o banca infiintata…

- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP.First Republic, o banca infiintata…

- Departamentul pentru protectie si inovare financiara din California (DFPI) a anuntat luni ca a inchis First Republic Bank si a ajuns la un acord pentru vanzarea activelor sale catre JPMorgan Chase & Co. si National Association, aceasta fiind a treia mare banca americana care a dat faliment in doua luni.…

- Unsprezece banci americane au injectat joi 30 de miliarde de dolari in First Republic Bank, intervenind pentru a salva organismul de creditare afectat de o criza in creștere declanșata de prabușirea altor doua banci mijlocii din SUA in ultima saptamana, informeaza Rador.First Republic Bank a primit…

- Bitcoin a crescut cu pana la 10% in timpul tranzactiilor, fiind ulterior cotata in urcare cu 5%, la 22.374,68 dolari pe unitate, conform datelor Coin Metrics. Ether a crescut cu 2%, la 1.585,58 dolari pe unitate. Piata globala a criptomonedelor a castigat peste 70 de miliarde de dolari intr-un interval…

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…