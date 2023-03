Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog a cerut luni guvernului sa opreasca “imediat” activitatea legislativului asupra proiectului de reforma judiciara care divizeaza tara, dupa o noapte marcata de ciocniri intre manifestanti si politie, relateaza AFP, Reuters si DPA.

- Sistemul bancar american se stabilizeaza, in urma actiunilor decisive ale autoritatilor de reglementare, dar ar putea fi necesare noi masuri pentru protejarea depozitelor bancare, daca institutiile mai mici sunt afectate de retrageri de depozite, care ar putea spori contagiunea, reiese dintr-un discurs…

- Sistemul bancar american se stabilizeaza, in urma actiunilor decisive ale autoritatilor de reglementare, dar ar putea fi necesare noi masuri pentru protejarea depozitelor bancare, daca institutiile mai mici sunt afectate de retrageri de depozite, care ar putea spori contagiunea, reiese dintr-un discurs…

- ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune despre falimentul Euroins, ca „statul trebuie sa aiba mai…

- Falimentul Euroins nu ar trebui, teoretic, sa afecteze prea mult pe cei mai bine de 2,5 milioane de clienți. Conform legii, polițele RCA ar urma sa fie achiate de Fondul de Garantare, in cazul unui accident. Euroins este a patra companie de asigurari care intra in insolvența in ultimii opt ani și al…

- Miniștrii europeni de finanțe și comisarul european pentru economie au minimizat riscul de contagiune al prabușirii bancii americane Silicon Valley Bank (SVB), in timp ce acțiunile bancilor europene au inregistrat cea mai mare prabușire de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, noteaza agenția Reuters.Indicele…

- Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din SUA (FDIC) a anuntat ca a transferat toate depozitele Silicon Valley Bank (SVB) intr-o banca-punte nou creata, iar toti cei care au depozite vor avea acces la banii lor incepand de luni, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Banca a fost preluataToti…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…