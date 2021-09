Stiri pe aceeasi tema

- First Bank (fosta Piraeus Bank), detinuta de fondul american de investitii J.C. Flowers, a raportat pentru primul semestru din 2021 un profit net de 54 milioane de lei, in crestere semnificativa, de 2,5 ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, anunța instituția bancara. Veniturile nete…

- Astfel, trei noi restaurant e Pizza Hut sunt deschise in acest an, alte trei anul viitor si patru restaurant e noi Pizza Hut in 2023. La 30 iunie 2021, Sphera opera 161 de restaurante , dintre car e , 140 cu sediul in Romania (88 KFC, 21 Pizza Hut, 17 Pizza Hut Delivery si 12 restaurante Taco Bell,…

- In primele șase luni ale anului 2021, Credit Europe Bank Romania a inregistrat un profit net de 20,5 milioane de lei, in creștere cu 35,23% fața de aceeași perioada din 2020. In perioada ianuarie - iunie...

Compania Domeniul Public Turda SA, deținuta in totalitate de Municipiul Turda, a inregistrat un profit de 186.871 lei in primele 6 luni ale acestui an, dupa ce in perioada similara a anului trecut...

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 385,393 milioane de lei, in crestere cu 12,3% comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…

- OTP Bank Romania a inregistrat in prima jumatate a acestui an un profit consolidat dupa impozitare de 27 milioane lei, in crestere cu aproape 50% fata de primul semestru al anului trecut, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. "Pasii pe care ii facem cu hotarare in programul nostru de…

- BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul…

- Activele totale ale bancii au ajuns la 44,4 miliarde de lei, in creștere cu 7,7% de la inceputul anului CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea teritoriala din Romania, continua sa-și consolideze poziția de piața și raporteaza rezultate financiare solide: profit…