Firmelor care încalcă măsurile anti-COVID li se va suspenda activitatea Firmelor care incalca masurile anti-COVID li se va suspenda activitatea Foto: Arhiva Firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei vor avea activitatea suspendata temporar, a spus premierul Florin Cîtu dupa sedinta de guvern. Florin Câțu a explicat ca în acest sens va fi elaborat un act normativ în contextul în care foarte multi operatori economici platesc amenzile si încalca în continuare masurile autoritatilor.

- Florin Citu a anuntat ca firmele din Romania care nu vor respecta masurile privind prevenirea și combaterea epdemiei de Covid-19 vor avea activitatea suspendata pe o ”perioada determinata”.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca astazi Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus ca firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei sa aiba activitatea suspendata temporar. El a spus ca va propune o perioada de minimum doua saptamani de suspendare a activitații acestor firme,…

