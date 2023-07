Firmele vor să angajeze absolvenți de liceu peste vară Pentru un job part-time, angajatorii sunt dispuși sa le ofere absolvenților cu Bacalaureat 950 de lei pe luna sau 1.900 de lei pentru un job cu program intreg. Experții in recrutare explica de ce nu prea se inghesuie nimeni sa ocupe locurile de munca pentru proaspeții absolvenți. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

