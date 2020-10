Firmele vor putea deconta testele COVID-19 făcute angajaților. Guvernul pregătește o ordonanță cu mai multe facilități. CONDIȚII Guvernul pregatește o ordonanța de urgenta prin care costurile cu testele pentru COVID-19 facute angajaților, suportate pana acum de angajatori, vor fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Ministrul Finanțelor a anunțat in ședința de Guvern de joio mai multe facilitați acordate firmelor in contextul crizei sanitare, printre care și posibilitatea deducerii de […] Citește Firmele vor putea deconta testele COVID-19 facute angajaților. Guvernul pregatește o ordonanța cu mai multe facilitați. CONDIȚII in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a susținut joi o ședința la Guvern, unde a anunțat ca statul va suporta cheltuielile facute de angajatori pentru testele COVID. Este vorba despre sumele cheltuite pentru angajați de la inceputul starii de urgența.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum... The post Guvernul a decis: Toți romanii vor suporta testele pentru Covid facute de companii angajaților appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat.Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru COVID-19 facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli...

- In Romania au fost realizate pana in acest moment 824.343 de teste, din momentul infectarii primului pacient cu COVID-19, pe 26 februarie. In total, au fost confirmate 31.381 de persoane infectate cu coronavirus. Conform informațiilor obținute de G4Media , in Romania exista 116 centre de testare, dintre…