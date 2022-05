Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș se alatura altor organizații similare, din alte județe, in susținerea pachetului de schimbari ale Legii Camerelor de Comerț, propuneri extrem de promovate in ultima perioada, odata cu lansarea lor de catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, care…

- In perioada 3-5 iunie 2022, Timișoara devine pentru trei zile capitala internaționala a sportului! Inițiata și organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, SportFest este prima ediție din vestul țarii a unei manifestari dedicata sportului și vieții sanatoase.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, organizeaza in data de 5 mai 2022, ora 10.00, la Centrul Regional…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIA Timiș), in parteneriat cu Serviciul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București și Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), organizeaza vineri, 8 aprilie, intre orele 08.30-09.45, la sediul CCIA Timiș, o prezentare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile sa participe la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chamber of Commerce, sub egida Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat dinamizarii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ofera companiilor posibilitatea de a participa la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chambers of Commerce, sub egida ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat…

- In perioada 28 februarie – 7 martie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o misiune economica in Emiratele Arabe Unite de vizitare a Expoziției Mondiale Dubai, unul dintre cele mai mari evenimente din lume. In cadrul acestei misiuni economice, delegația timișeana a participat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș are un nou președinte. Florica Chirița, directorul general al organizației oamenilor de afaceri, a fost aleasa in funcția suprema de catre adunarea generala, fiind prima femeie care va conduce o camera de comerț. Florica Chirița lucreaza an cadrul CCIAT…