Firmele se vor confrunta cu dilema dacă să solicite un CSU sau un aviz de forţă majoră (Deloitte) Societatile se vor confrunta cu mai multe dileme precum alegerea intre solicitarea unui Certificat de Situatie de Urgenta (CSU), a unui aviz de forta majora sau a amandurora, potrivit unui material de opinie realizat de Reff & Asociatii.



"Inca de la publicarea Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, s-au nascut intrebari in comunitatea de business privind diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU), care nu a fost reglementat in trecut si care poate fi solicitat de operatori economici afectati de pandemia de COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

