Stiri pe aceeasi tema

- ​Numarul de utilizatori de internet și de cumparatori online din România este înca la un nivel care ne arata ca piața nu este matura, dar creșterea este tot mai evidenta de la un an la altul. Cea mai mare parte a bugetelor de marketing online sunt îndreptate catre Google și Facebook,…

- Jumatate dintre companiile din Uniunea Europeana au utilizat in anul 2019 cel putin un tip de social media, in randul statelor membre companiile din Romania fiind pe ultimul loc la acest capitol, in conditiile in care numai 33% dintre acestea au declarat ca au utilizat cel putin un tip de social…

- Rusia incepe marea operatiune de dezinformare in legatura cu coronavirusul. Ce posteaza trolii rusi pe retelele sociale Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru…

- Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru France Presse responsabili ai SUA. Potrivit acestor responsabili, citati sambata de AFP, campania de dezinformare si propagare…

- ​Firmele din România au cele mai mari dificultați în a angaja specialiști în tehnologia informației și comunicații (IT&C), comparativ cu societațile din celelalte state ale Uniunii Europene, releva cele mai recente statistici disponibile, publicate vineri de Eurostat. Citește…

- Procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al României și ocupând ultimul loc în clasamentul celor mai mari 10 investitori straini direcți în România în 2018, potrivit…

- Am verificat termenii si conditiile mai multor site-uri de socializare, precum Facebook, Instagram, Twitter, sau al conturilor de Google (de care apartine si YouTube sau Gmail) pentru a vedea cum poti sa te asiguri ca toate profilurile tale vor fi gestionate asa cum iti doresti, dupa moarte. Daca utilizatorii…

- Increderea de sine este un atribut care iți influențeaza intreaga viața. Atunci cand iți lipsește, acest lucru se va reflecta atat in viața ta personala, cat și in cariera și in modul in care interacționezi cu cei din jur. Se intampla adeseori sa pierzi oportunitați din cauza ca atitudinea pe care o…