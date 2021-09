Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) din Romania reamintește ca pe 1 octombrie 2021 se implinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de inregistrare in Registrul Comerțului. Pentru a evita apariția unor erori…

- Legea privind combaterea spalarii banilor, cu modificarile ulterioare obliga persoanele juridice sa depuna declarația privind beneficiarii reali, in ideea de a se vedea cine controleaza firmele. Acum declarația se depune ori de cate ori apar modificari in conducerea firmei sau anual, chiar daca nu au…

- Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) reamintește ca la data de 1 octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.Pentru a evita apariția…

- Din aceasta saptamana, firmele și persoanele fizice autorizate interesate de finanțari europene pot utiliza o platforma guvernamentala noua pusa la dispoziție de stat. Este vorba despre www.oportunitati-ue.gov.ro. Antreprenorii pot cauta, pe site-ul elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Declarația de beneficiar real este o declarație pe proprie raspundere pe care o da reprezentantul legal al societații (adica administratorul societații) și care trebuie sa cuprinda mai multe informații. Cine trebuie sa depuna declarația de beneficiar real și cum se inregistreaza datele? Beneficiarii…

- "Este chiar in discutie acum un regulament european, este o obligatie a Romaniei in PNRR tocmai cumva in contrapartida oarecum cu constructia de autostrazi si faptul ca am cerut atatia bani pentru infrastructura, ceea ce este atipic pentru celelalte state membre. E vorba despre introducerea taxarii…

- Suplimentele alimentare de multe ori fac rau si duc la "interactiuni medicamentoase in terapie", iar aceasta problema ar trebui dezbatuta si legiferata, a declarat recent presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. De cealalta parte președintele patronatului…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Vladimir Putin și Joe Biden au emis o declarație comuna in urma discuțiilor de la Geneva. Ea este consacrata problemelor de stabilitate strategica. „Rusia și Statele Unite au demonstrat ca, chiar și in perioade de tensiune, sunt capabili sa faca progrese in realizarea…