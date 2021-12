Stiri pe aceeasi tema

- Cadourile in natura, cum ar fi cosurile de Craciun cu bunatati, nu sunt prevazute in mod expres in Codul Fiscal la vreo categorie de venit, ca fiind impozabile sau neimpozabile, astfel ca acestea nu se impoziteaza, la fel ca tichetele cadou de pana la 150 de lei, se arata intr-o analiza realizata…

- Cadourile in natura, cum ar fi cosurile de Craciun cu bunatati, nu sunt prevazute in mod expres in Codul Fiscal la vreo categorie de venit, ca fiind impozabile sau neimpozabile, astfel ca acestea nu se impoziteaza, la fel ca tichetele cadou de pana la 150 de lei, se arata intr-o analiza realizata…

- Soarta l-a luat dintre noi mult prea devreme. Avea multe planuri in lucru, pentru ca nici varsta nici pandemia nu-i domolisera entuziasmul. Ne pregateam sa lansam proiecte noi, care sa contribuie la creșterea bunastarii oamenilor Deltei, la protejarea fragilului sau echilibru, la valorificarea cu ințelepciune…

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii septembrie 2021, de 441.227, in scadere fata de luna august, acestea avand o pondere de 34,25% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) consultate de AGERPRES.…

- „E inadmisibil ca nevaccinatii sa se testeze pe cheltuiala celorlalti”, a spus Florin Cițu. E un mesaj care exclude și e un neadevar. Introducerea Certificatului Verde a ajuns in dezbaterea Camerei Deputatilor, for decizional, dupa ce Senatul a respins, acum doua saptamani, forma care ii fusese propusa.…

- “Firmele de arhitectura se asteapta, la fel ca marii constructori, sa creasca volumul de munca in urmatoarele 12 luni in contextul cererii mai mari inregistrate in anul 2021. Astfel, 70% dintre arhitecti estimeaza cresteri ale tarifelor pentru serviciile de arhitectura in anul 2022”, potrivit unui studiu…

- Pe masura ce numarul de decese provocate de COVID crește in Romania, Sebastian Cocoș, patronul unei firme de servicii funerare din Ploiești, face fața tot mai greu cererii de sicrie, arata agenția Reuters intr-o relatare despre situația pandemica din Romania.

- Piese provenite din dezmembrari auto. Cu siguranța ai auzit de ele. De la un prieten, vecin sau ruda. Piesele auto sunt printre cele mai bine vandute elemente din Romania. Și asta pentru ca oferta parcurilor auto din țara noastra este una foarte mare și bogata, iar numarul familiilor care dețin mai…