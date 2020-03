Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care îi obliga pe angajatorii sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se închid din cauza unor ”situații extreme” a trecut joi de Comisia de Munca a Camerei FDeputaților și intra tot astazi la dezbateri în plen. Școlile din România…

- Scolile din toata tara vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana. Perioada va fi prelungita daca va fi nevoie. Decizia premierului Ludovic Orban vine la propunerea reprezentantilor Comitetului pentru Situatii de Urgenta.

- Școlile din Romania se inchid, de miercuri, 11 martie, in contextul cazurilor de infectare cu coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, in ședința de luni. Premierul interimar Ludovic Orban a precizat ca vor fi suspendate cursurile de miercuri, 11 martie…

- Daca ar alege cele mai ieftine preparate din meniu, un senator sau un deputat nu va fi plati mai mult de 13 lei pentru un pranz la cantina Camerei Deputatilor. bors taranesc de legume 2,63 lei mancare de mazare - 2,88 lei morcov parizian sote - 1,83 lei fasole batuta - 2,36 lei salata de sfecla…

- Consiliul Legislativ (CL) este singura instituție din Romania ai carei șefi – președintele și președinții de secții – sunt numiți in funcție pe viața. In legea de funcționare a instituției nu este prevazuta o durata a mandatului acestora și nici nu exista o procedura de revocare din funcție.…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…

- Reprezentantii sindicatului „Spiru Haret“ Dolj spun ca anul acesta au mai fost castigate unele drepturi salariale, dar ca invatamantul preuniversitar a ramas la limita de subzistenta. Ei susțin ca scolile din Dolj au deficit de personal didactic dar și nedidactic. Invatamantul preuniversitar are ca…

- ​Oamenii de afaceri din România au cerut noului Guvern sa finalizeze în anul 2019 plațile catre firmele private, privind rambursarile de TVA și concediile medicale, a declarat, luni, un reprezentant al patronilor cu firme mici și mijlocii (IMM). Citește mai departe și comenteaza…