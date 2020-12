Firmele mai pot depune doar până la 15 decembrie cerere la ANAF pentru eșalonarea datoriilor Firmele trebuie sa depuna pana la 15 decembrie cererea pentru a accesa mecanismul de eșalonare simplificata pe 12 luni a datoriilor amanate la plata in baza facilitaților fiscale acordate de stat in perioada pandemiei. Deși au existat discuții pentru amanarea datei limita pana la 15 ianuarie, evoluțiile politice din ultimele zile, care au generat depunerea mandatului de premier de catre Ludovic Orban, fac imposibila prelungirea in timp util a termenului, iar autoritațile nu mai iau in cacul aceasta varianta, potrivit informațiilor Profit.ro . Astfel, cei care au beneficiat de facilitatea de a… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

