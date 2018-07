Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor de la Ministerul de Finante, Gica Popescu controleaza doua firme de dezvoltare imobiliara, G.L.P. Project SRL si GP Holding Invest SRL care aveau, la finalul lui 2017, datorii uriase, de 32.963.468 de lei, respectiv de 38.332.298 de lei. In total, restantele firmelor lui Gica Popescu…

- Fostul soț al Andreei Marin, Tuncay Ozturk, are probleme financiare cu firma lui, care a inregistrat pierderi uriașe. Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin , Tuncay Ozturk, s-a mutat din țara natala, Turcia, in Romania, in urma cu cinci ani. In Romania, acesta și-a deschis o clinica de…

- DB Schenker, divizia de logistica a gigantului german Deutsche Bahn, a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de 568 de milioane de lei (125 mil. euro), in crestere cu 17% fata de anul anterior, arata datele oficiale de la Ministerul de Finante Si profitul net al companiei a crescut…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Guvernul britanic a inregistrat o pierdere de peste doua miliarde de lire sterline, dupa ce a vandut o noua transa din actiunile pe care le detine la grupul bancar Royal Bank of Scotland (RBS), transmite BBC. În timpul crizei financiare din 2008, Guvernul de la Londra a cheltuit peste 45 de miliarde…

- Doar 56 de locuri de munca sunt anuntate vacante in aceasta saptamana de catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca din Caras-Severin. Surprinzator, cele mai multe locuri de munca disponibile sunt la Moldova Noua, la Resita fiind anuntate vacante, de firme, doar 5 posturi. Lista celor de la…

- In urma cu o luna si jumatate, Guvernul a anuntat ca simplifica modalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu. Mai exact, Executivul a eliminat, prin ordonanta de urgenta, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu a documentelor…

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au castigat un proces care obliga Directia de Drumuri si Poduri Iasi sa le plateasca despagubiri de 3 milioane lei @ Asta in conditiile in care firmele lui Umbrarescu au pretins niste bani pentru o serie de lucrari care nu erau prevazute in nici un contract @ Potrivit…