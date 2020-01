Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca echipa de fotbal de Liga a III-a Foresta va beneficia de 2,5 milioane de lei din bugetul local pe 2020 și are ca obiectiv promovarea in liga secunda. La finalul turului de campionat, Foresta ocupa locul II in Seria I a Ligii a III-a, fiind la patru puncte […]

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca, anul acesta, in primele 7 zile de la inceperea colectarii darilor locale s-au strins 1,98 milioane de lei, cu 24,34% in plus fața de aceeași perioada din 2019, cind incasarile au totalizat aproape 1,6 milioane. El a precizat ca aproape 75% din bani s-au achitat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca doua consorții de firme au depus oferte la licitația pentru proiectarea și reabilitarea strazii Emil Cioran. El a afirmat ca ofertele aparțin asocierilor Conrec Botoșani- Wareso Suceava, respectiv, Florconstruct-Drupo Suceava. Valoarea investiției este estimata…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a semnat, la București, cu ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, contractul de finanțare pentru amenajarea zonei de agrement in albia riului Suceava. El a declarat ca valoarea proiectului este de 16,26 milioane de lei,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca anul viitor se vor reabilita parcul de pe Marașești și fantana arteziana de pe esplanada Casei de Cultura. El a menționat ca pentru elaborarea studiilor de fezabilitate in buget s-au prins 33.600 de lei și, respectiv, 42.000 de lei fara TVA. Primarul a amintit…

- Lucrarile de asfaltare din municipiul Suceava, de anul viitor, au fost licitate de aceleași firme care s-au ocupat de aceasta activitate anul acesta, pana la expirarea contractului, in octombrie.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca la licitația organizata pentru reparații stradale in 2020 a ...

- Planurile municipalitatii sucevene de dotare a transportului public local cu o noua flota auto au intrat in linie dreapta, odata cu desfasurarea licitatiei de achizitie a 35 de autobuze electrice. Valoarea totala a licitatiei este de 66,3 milioane de lei, fara TVA.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ...

- Demersurile municipalitații sucevene pentru ca transportul public local sa devina majoritar electric, ecologic, continua luna aceasta și luna viitoare, cu doua licitații foarte importante – cea de achiziție a 35 de autobuze electrice și cea de realizare a autobazei speciale pentru divizia de ...