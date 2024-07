Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți ca va desfașura controale la peste 13.000 de fermieri care au depus cereri pentru diverse scheme de ajutor. Suprafața totala vizata de aceste controale se ridica la aproape 800.000 de hectare. APIA anunța controale Potrivit unui…

- Alexandru Ciucu a vorbit despre vacanțele pe care le face impreuna cu fiicele lui, Carolina și Raisa. Taticul se implica in creșterea lor și, impreuna, aleg cele mai frumoase destinații pe care sa le viziteze. In aceasta vara designerul a optat pentru o excursie in Roma, unde vor imbina distracția cu…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a convocat o intalnire de lucru cu ANRE, Transelectrica, OPCOM și asociațiile producatorilor, distribuitorilor și furnizorilor din energie pentru a analiza situația din Piața de Echilibrare și soluțiile posibile Astazi, 4 iulie, a avut loc la sediul Ministerului…

- Cererea de aur angro a scazut, in China, in luna mai, pe masura ce consumul de bijuterii din aur și vanzarile de lingouri și monede s-au redus. Intre timp, banca centrala locala nu a raportat nicio achiziție de aur in cursul lunii. Dar ,,sclipirea” a venit de la piața ETF de aur, care a prelungit […]…

- Tranzacții mixte in ringul BVB, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței de luni, iar un investitor a anunțat ieșirea din piața pe tranzacțiile acțiunilor One United Properties. Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau variabili, luni, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței, dar, la jumatatea…

- Importurile chineze din SUA, Uniunea Europeana si Rusia au crescut luna trecuta, in ciuda unei scaderi a exporturilor catre toate trei regiunile, conform calculelor CNBC ale datelor oficiale. I La nivel mondial, exporturile Chinei au crescut in aprilie cu 1,5% de la an la an, in dolari americani, in…

- Societatea Naționala de Gaze Naturale Romgaz S.A. se finanțeaza și de pe piața bancara, prin plasamente financiare pe termen scurt, potrivit datelor furnizate de companie. Prin decizia managementului companiei, a fost plasata la Exim Banca Romaneasca suma de 200 de milioane lei, constituind un depozit…

- In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…