Firmele doljene cer la ANAF rambursări de TVA pe bandă rulantă Firmele care au solicitat și solicita in continuare rambursare de TVA de la stat beneficiaza de dreptul de a primi sumele cuvenite, fara ca Fiscul sa efectueze control prealabil, așa cum se intampla anii anteriori. Statul a facut o derogare legata de controale, pe perioada pandemiei. Apoi, acea derogare a fost prelungita pana spre finalul anului. Astfel, firmele pot primi in continuare TVA de restituit din partea ANAF . Insa verificarile urmeaza sa se efectueze de catre Fisc ulterior virarii banilor. GdS a mediatizat recent aceste aspecte . Totuși, am vrut sa știm cate firme au cerut la Dolj rambursarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

