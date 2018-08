Firmele din Romnia pot aduce mai mulţi muncitori din afara UE Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenți și 4.000 detașați). Romania se afla pe primele locuri in UE in randul tarilor in cautare de muncitori din afara UE. Ce trebuie sa stie firmele care vor sa angajeze astfel de lucratori. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- Firmele private care fac o investiție de cel puțin 3 milioane de euro in Romania vor putea primi ajutoare de stat intre 10% și 50% din investiție, printr-o schema care va fi relansata in 2018, a informat marți Ministerul Finanțelor Publice. Pe anul 2018, schema ar putea beneficia de un buget total de…

- Firmele din Romania pot recruta lucratori pe ture mici, pentru a-și acoperi nevoile de personal pe termen scurt, printr-un nou serviciu lansat in luna iunie de platforma de recrutare on-line Bestjobs.

- Patronii de restaurante și hoteluri din Romania cer statului sa modifice legislația pentru a permite angajarea mai multor straini din afara Uniunii Europene, pe salarii mai mici decat in prezent.

- Guvernul polonez pregateste o noua strategie privind migratia prin care va introduce instrumente care sa faciliteze angajarea de muncitori din afara UE, a anuntat ministrul adjunct al muncii Stanislaw Szwed, potrivit Warsaw Voice, citat de Ziarul Financiar.

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și Președinție pe tema revocarii șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constitutonala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de…

- Comisarul European pentru politica regionala, Corina Crețu, s-a plans marți, la Bacau, ca autoritațile romane nu au depus niciun proiect major de infrastructura pentru zona Moldovei, oficialul european invitand Guvernul sa-i ceara bani europeni pentru construcția unei autostrazi Targu Mureș - Iași.…