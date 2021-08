Stiri pe aceeasi tema

- Firmele din România vor putea sa aduca mai mulți muncitori straini decât se putea inițial. Guvernul vrea sa dubleze contingentul, ajungând astfel de 50.000 pentru 2021. Un proiect de hotarâre în acest sens a fost realizat de Ministerul Muncii. Anul trecut a existat un contingent…

- Fiscul a demarat, la de la începutul anului 2020, controale pe diurna șoferilor și se uita la ultimii 5 ani la transportatorii rutieri. Asta deși exista o ordonanța din 2015 din care reiese ca nu e cazul de așa ceva, iar daca o instituție ar trebui sa faca controale, ar fi vorba despre ITM pentru…

- Dr. Kristine Bago, specialist in domeniul finanțelor, explica, intr-o analiza pentru Saptamana Financiara, cum de rezista grupul Nepi Rockcastle PLC in Romania deși raporteaza pierderi mari an de an. De asemenea, arata cum acționariatul companiei care deține și City Mall Constanța procedeaza pentru…

- Numarul firmelor suspendate in Romania este mai mare cu aproape 18% decat primul semestru din anul precedent, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Și nu! Firmele din turism nu sunt printre fruntașele suspendarilor, deși au fost semnificativ afectate de pandemie. Aceasta este…

- Firmele de transport rutier pentru persoane sunt aproape falimentate dupa un an si jumatate de restrictii cauzate de pandemia de coronavirus, iar in acest context Guvernul trebuie sa ia masuri pentru deblocarea situatiei, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

