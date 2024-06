Firmele din România, obligate să își schimbe casele de marcat Sistemul e-Factura Toate persoanele impozabile care emit facturi catre consumatorii finali vor trebui sa raporteze in sistemul e-Factura . Daca pentru consumatorul final, obligativitatea de a fi inregistrat in SPV este dictata doar de necesitatea obținerii unei facturi și nu doar a unui bon fiscal, in cazul bonurilor fiscale emise de persoanele juridice va trebui implementat un cod QR care sa conțina anumite caracteristici despre produse și plata efectuata de contribuabil, scrie Economica. Implementarea codului QR atrage fie inlocuirea caselor de marcat ale micilor intreprinzatori, fie resoftarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

