- Semne diacritice Ar fi pacat sa trecem cu vederea plecarea celor 45 de diplomați și tehnicieni ai Ambasadei Ruse. Impreuna cu membrii familiilor, cu animale de companie, cu bagaje, ei au umplut un avion special trimis sa-i transporte acasa, la Moscova. Nu au dorit sa vorbeasca cu jurnaliștii și, omenește,…

- Mii de bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 10.000.000 de lei au fost descoperite in P.T.F. Calafat. Polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit 20.210 bunuri contrafacute. Daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, acestea ar fi valorat 10.105.000 de lei. In weekend,…

- „Nu avem semnale ca exista riscuri la adresa Romaniei", declara ministrul de Externe, Luminița Odobescu, dupa ce Rusia a atacat in ultimele zile porturile ucrainene de la Dunare, unele aflate la doar 20 de kilometri de Romania, informeaza Mediafax.Luminița Odobescu spune, intr-un interviu la RFI,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania va continua sa ajute Ucraina sa-și vanda cerealele in alte țari. Reacția vine dupa ce Rusia s-a retras din acordul privind exportul acestor cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra. Șeful statului a…

- Fostul președinte al SUA Donald Trump a declarat ca, daca va caștiga alegerile prezidențiale din 2024, intenționeaza sa caute sa obțina un acord de pace intre Rusia și Ucraina."Voi lua legatura cu (președintele Federației Ruse, Vladimir) Putin pentru a incheia un acord cu (președintele Ucrainei,…

- La 55 de ani, Gica Craioveanu a vorbit intr-un interviu pentru cotidianul madrilen Marca despre caderea fotbalului nostru: „Apare un talent și patronii cer 20 de milioane chiar daca n-a debutat la naționala și nici n-a jucat in Europa. Iar ei se duc in Arabia, in Azerbaidjan, ligi modeste, foarte slabe,…

- Ucraina i-a cerut marti Comisiei Europene sa nu prelungeasca dincolo de data de 5 iunie restrictiile temporare aplicate importurilor de patru produse agricole ucrainene in Romania, Polonia, Bulgaria, Slovacia si Ungaria, invocand ca aceasta decizie a provocat "dificultati" sectorului agricol ucrainean,…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a atras vineri atentia ca fenomenul ‘de crestere alarmanta a publicitatii inselatoare’ la suplimentele alimentare reprezinta ‘un afront grav’ la adresa consumatorilor, a sanatatii acestora si a companiilor responsabile care activeaza…