Firmele din România care sfidează criza și fac profituri record în criză. Care sunt secretele lor Firmele din Romania care sfideaza criza și fac profituri record in criza. Care sunt secretele lor In timp ce criza sanitara atrage o criza economica in Romania, sunt si firme care au avut cel mai bun an de la deschidere. Este vorba, în special, de fabrici care produc pentru export, în care managerii au înţeles că doar dacă respectă toate normele, pot rezista. Din păcate, sunt excepţii. La nivel naţional, producţia industrială a înregistrat scăderi în ultimele luni. Este cel mai bun an pentru fabrica de cablaje din… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

