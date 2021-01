Firmele din domeniul HoReCa primesc un ajutor de stat Firmele care activeaza in domeniul HoReCa (cazare, restaurante, agenții de turism) vor primi un ajutor de stat in primele 6 luni din acest an, conform unei ordonanțe de urgența care a fost publicata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca ordonanta privind unele masuri de sprijin pentru unitatile din domeniul HoReCa, afectate de pandemie, a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Noul Consiliu Local al Timișoarei a cedat insistențelor venite din mediul de afaceri, mai ales din sectorul HoReCa, și a aprobat acordarea unor importante reduceri ale valorii impozitului pe cladirile nerezindențiale, dar și a taxei lunare de concesiune. Pentru a beneficia de scutiri, cei vizați au…

- O buna parte a mediului de afaceri a avut repercusiuni in pandemie, ca urmare a situației sanitare impuse. GdS a efectuat o analiza a mediului de afaceri afectat de pandemie. Unele firme s-au trezit complet blocate. Nu mai aveau voie sa desfașoare activitatea de baza pe care au desfașurat-o pana anul…

- Guvernul a adoptat memorandumul pentru instituirea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul Horeca, industria ospitalitații și agențiilor de turism in cuantum de 20% din pierderile cifrei de afaceri. Masura va fi anunțata Comisiei Europene, care trebuie…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism, in cuantum de 20% din volumul cifrei de afaceri al veniturilor inregistrate in 2020 fata de…

- Ajutorul de 20% din cifra de afaceri pregatit pentru sectorul HoReCa va fi, cel mai probabil, aprobat de Guvern initial printr-un memorandum, astfel incat sa fie notificata Comisia Europeana, a anuntat ministrul Economiei Virgil Popescu la un post de televiziune.

- Reprezentantul Guvernului a afirmat ca au existat sectoare ale economiei pe care autoritatile nu au putut sa le ajute atat de mult, "in special zona HoReCa". "Am prelungit voucherele de vacanta. Mentinem voucherele de vacanta. Este un «fake news» aruncat in spatiul public ca nu le vom mentine.…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a anunțat ca firmele sucevene din domeniul HoReCa sunt scutite pana la sfarșitul anului de impozitul specific. Angelica Fador a declarat ca actualul Guvern PNL face eforturi susținute, in continuare, pentru a sprijini afacerile din domeniul HoReCa ce sunt ...