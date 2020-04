Firmele de utilităţi, pierderi de la… distanţarea socială ■ de cind cu masurile contra coronavirusului si obligativitatea de a sta in casa, oamenii nu-si mai platesc utilitatile ■ la ApaServ incasarile au scazut cu 30-40% ■ societatile unde lumea platea facturile si-au inchis portile ■ Criza sanitara legata de epidemia de coronavirus, cu masurile restrictive impuse de Guvern ce prevad „distantarea sociala“ si […] Articolul Firmele de utilitati, pierderi de la… distantarea sociala apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

