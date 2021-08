Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca pentru prima data din comisia de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de directori de unitati de invatamant vor face parte si reprezentanti ai firmelor care au puternice departamente de resurse umane. ‘Asta seara va aparea in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca in cazul a peste 6.000 dintre contestatiile depuse in urma examenului de titularizare notele au fost schimbate, 130 de lucrari primind note cu doua puncte diferite fata de cele initiale. Sorin Cimpeanu subliniaza si numarul mare al candidatilor care nu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca este convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca prezenta fizica la cursuri este necesara…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta schimbari in modul de evaluare a lucrarilor de la examenele nationale, in sensul introducerii corectarii informatizate, care sa elimine eroarea umana in evaluarea lucrarilor. Initial, acest sistem va fi introdus la clasele primare si gimnaziu, urmand ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca isi doreste ca din toamna anului 2022 sa se reintroduca admiterea in licee, acolo unde este concurenta mare. El a mai precizat ca spera ca in doua saptamani sa fie adoptat un memorandum in acest sens si ca partidele din Coalitia de guvernare isi…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat miercuri ca pe data de 14 septembrie va debuta concursul pentru ocuparea posturilor de director in toate scolile din Romania, proba scrisa urmand sa aiba loc pe 15 octombrie. Concursul are mai multe etape si se va desfasura pe parcursul primului semestru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat, marti seara, in ce va consta concursul pentru alegerea directorilor de scoli si a dezvaluit ca din comisia de examinare va face parte si un reprezentant specializat in resurse umane care provine de la diferite companii. „O treime vor verifica…