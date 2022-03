Firmele de energie vor fi supraimpozitate cu 80%, Ce conține ordonanța plafonărilor de prețuri Producatorii de energie electrica vor avea un supraimpozit de 80% pentru venitul suplimentar realizat, conform proiectului de ordonanța pregatit de ministerul Energiei pentru adoptarea in Guvern. Ordonanța mai cuprinde plafonarea preturilor finale pentru clienții casnici vulnerabili sau care se pot regasi intr-o situație de saracie energetica, pe doua tranșe de consum. Guvernul va aplica un […] The post Firmele de energie vor fi supraimpozitate cu 80%, Ce conține ordonanța plafonarilor de prețuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

