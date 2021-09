Stiri pe aceeasi tema

- “In trimestr ul I I 2021 investitiile nete realizate in ec onomia nationala au insumat 28,352 miliarde lei, in crestere cu 12,2 %, comparativ cu trimestr ul I I 2020 . In semestrul I 2021 investitiile nete realizate in ec o nomia nationala au insumat 48,513 miliarde lei, in crestere cu 1 0,6 %, comparativ…

- “La COVID am dublat deja numarul de paturi, pe sectia de Infectioase, intrucat numarul pacientilor era in crestere. In ATI, nu aveam niciun loc pe COVID, raportat la ziua de vineri. Nu mai schimbam alte sectii, pentru a le reloca celor infectati cu SARS-CoV-2, deoarece avem foarte foarte multi pacienti…

- Agricultura, cel mai important sector economic din punctul de vedere al angrenarii fortei de munca, insa cu o pondere mica in PIB, de doar 4%, ar urma sa creasca din punctul de vedere al valorii adaugate brute (VAB) cu aproape 15% in 2021, dupa o cadere de 16% in 2020. Datele sunt publicate…

- Economie In luna mai, salariul mediu nominal net caștigat de teleormaneni a fost de 2613 lei iulie 20, 2021 13:59 Caștigul salarial mediu nominal net (2613 lei), in luna mai 2021, a fost cu 1.27% mai mare decat cel inregistrat in luna mai a anului trecut, potrivit statisticilor realizate de Direcția…

- Banca Centrala a Italiei a previzionat vineri ca economia tarii va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,4% in 2022, inregistrand o redresare sustinuta, dupa declinul record provocat anul trecut de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres. In buletinul sau economic…

- (INP) anunța rezultatele sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) - subprogramele Reșița, 250 de ani de siderurgie, respectiv Timișoara, Capitala...

- Gigantul sud-coreean Samsung Electronics estimeaza o crestere de 53,4% a profitului operational in trimestrul doi din 2021, deși vanzarile de smartphone-uri au scazut. Rezultatele se datoreaza...

- ▪ Creștere a activitații in construcții, comerțul cu amanuntul și servicii; ▪ Creștere moderata a numarului de salariați in construcții, comerțul cu amanuntul și servicii; ▪ Creștere a prețurilor in industria prelucratoare, construcții și comerțul cu amanuntul. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei…